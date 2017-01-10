2017 01 10 12:49:04

Більше 3 млрд грн податків у 2016 році отримав бюджет від полтавських платників

«За січень-грудень 2016 року до державного бюджету від платників м. Полтави надійшло більше 1,6 мільярда гривень податкових платежів», – підбив підсумки роботи за 2016 рік керівник ДПІ у м. Полтаві Дмитро Мельник.

До місцевого бюджету податковою інспекцією м.Полтави у минулому році мобілізовано 1,4 мільярди гривень.

До бюджету міста Полтави платники податків сплатили 1,2 мільярда гривень, що на 394 мільйони гривень більше за відповідний період 2015 року.

Також Дмитро Мельник зазначив: «Як свідчить динаміка надходження до міського бюджету на 239 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зросла сплата податку на доходи фізичних осіб та склала 760 мільйонів гривень, що становить 62% в загальній сумі податкових надходжень міського бюджету. Майже на 48 мільйонів гривень більше сплатили суб’єкти господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за 2016 рік від них надійшло 140 мільйонів гривень. Із цієї суми приватними підприємцями сплачено 106 мільйонів гривень єдиного податку, решту 34 мільйони гривень – забезпечили юридичні особи».

Платники земельного податку та орендної плати за землю сплатили до бюджету міста 160 мільйонів гривень, що на 55 мільйонів гривень більше ніж у 2015 році.

За рахунок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) міський бюджет поповнився на 115 мільйонів гривень.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві