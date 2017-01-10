Бійці батальйону Нацгвардії допомагають у боротьбі зі снігом у Кременчуці
На боротьбу зі сніговою стихією командуванням військової частини 3059 направлені людські та технічні ресурси. Наразі військовослужбовці розчищають зупинки громадського транспорту та внутришньоквартальні дороги на Молодіжному.
Таку саму допомогу населенню Кременчука військовослужбовці надавали протягом вихідних днів, коли в місті була зафіксована найбільша кількість опадів у вигляді снігу, повідомляють у міськраді.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+