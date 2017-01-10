2017 01 10 13:45:03

Бійці батальйону Нацгвардії допомагають у боротьбі зі снігом у Кременчуці



На боротьбу зі сніговою стихією командуванням військової частини 3059 направлені людські та технічні ресурси. Наразі військовослужбовці розчищають зупинки громадського транспорту та внутришньоквартальні дороги на Молодіжному.