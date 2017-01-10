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Відео, Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 13:45:03

Бійці батальйону Нацгвардії допомагають у боротьбі зі снігом у Кременчуці

На боротьбу зі сніговою стихією командуванням військової частини 3059 направлені людські та технічні ресурси. Наразі військовослужбовці розчищають зупинки громадського транспорту та внутришньоквартальні дороги на Молодіжному.  

Таку саму допомогу населенню Кременчука військовослужбовці надавали протягом вихідних днів, коли в місті була зафіксована найбільша кількість опадів у вигляді снігу, повідомляють у міськраді.

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