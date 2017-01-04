Бійці 72 ОМБр вручили грамоту заступнику голови Полтавської ОДА
Заступнику голови Полтавської облдержадміністрації Роману Товстому вручили грамоту від особового складу та командування 1 механізованого батальйону 72 ОМБр. Таким чином бійці висловили подяку за надану їм волонтерську допомогу. Про це Роман Роман товстий повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні з рук заступника військового комісара Полтавського об’єднаного міського військового комісаріату Олександра Логвиненка отримав грамоту від особового складу та командування 1 механізованого батальйону 72 ОМБр за надану їм волонтерську допомогу”, – написав він на своїй сторінці.
Нагадаємо, Роман Товстий спільно з Олександром Буцьким допомогли військовим у придбанні водонагріваючого бойлеру, автомобільної шипованої гуми, посприяли у ремонті військового автомобіля Урал, та передали бійцям святкову новорічну вечерю.
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