2017 01 04 09:26:24

Бійці 72 ОМБр вручили грамоту заступнику голови Полтавської ОДА



Заступнику голови Полтавської облдержадміністрації Роману Товстому вручили грамоту від особового складу та командування 1 механізованого батальйону 72 ОМБр. Таким чином бійці висловили подяку за надану їм волонтерську допомогу. Про це Роман Роман товстий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні з рук заступника військового комісара Полтавського об’єднаного міського військового комісаріату Олександра Логвиненка отримав грамоту від особового складу та командування 1 механізованого батальйону 72 ОМБр за надану їм волонтерську допомогу”, – написав він на своїй сторінці.

Нагадаємо, Роман Товстий спільно з Олександром Буцьким допомогли військовим у придбанні водонагріваючого бойлеру, автомобільної шипованої гуми, посприяли у ремонті військового автомобіля Урал, та передали бійцям святкову новорічну вечерю.