2017 01 18 13:41:34

Безробітнім Полтави пропонуватимуть громадські та соціальні роботи

Сьогодні, під час засідання Полтавського виконавчого комітету було затверджене рішення «Про організацію громадських робіт у місті Полтаві в 2017 році». Його основна мета – додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб. Про це повідомляють на сайті Полтавської міської ради

Міський виконком вирішив організувати громадські роботи та забезпечити їх фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел в організаціях і установах Полтави.

Направлення зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб на громадські роботи на підставі договорів про організацію громадських робіт, укладених із роботодавцями, буде виконувати Полтавський міський центр зайнятості.

“До переліку громадських робіт увійшли роботи з благоустрою територій, впорядкування місць відпочинку жителів та гостей міста Полтава, роботи, пов’язані з будівництвом, ремонтом та обслуговуванням закладів культури. Також, до цього переліку входить і соціальна робота. Зокрема: надання послуг з соціальної адаптації незахищеним верствам населення, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО; надання інформаційних послуг з соціально важливих питань; догляд та надання допомоги особам похилого віку, у тому числі внутрішньо переміщеним та інвалідам, у тому числі учасникам АТО”, – повідомляє Полтавська міська рада.

Також, пропонуватимуть роботу по інформуванню населення стосовно порядку отримання житлових субсидій з кур’єрською доставкою документів. До переліку увійшла і технічна обробка документації, пов’язаної з мобілізаційною підготовкою.