Барселона встановила ціну на Турана

Півзахисник “Барселони” Арда Туран під час зимового трансферного вікна може змінити клуб.
Як повідомляє AS, головний тренер “блаугранас” Луїс Енріке хотів би зберегти 29-річного футболіста у своїй команді, але керівництво клубу може розглянути можливість продажу гравця, інтерес до якого приписують китайському “Гуанчжоу Евергранд”, якщо надійде вигідна пропозиція, повідомляє ua-football.
За інформацією видання, “Барселона” хоче отримати за турецького хавбека не менше 30 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що на Турана також претендує “Шанхай Шеньхуа”, який пропонує гравцю трирічний контракт із заробітною платою 20 мільйонів євро в рік.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+