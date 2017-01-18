2017 01 18 21:12:56

Барселона встановила ціну на Турана

Півзахисник “Барселони” Арда Туран під час зимового трансферного вікна може змінити клуб.

Як повідомляє AS, головний тренер “блаугранас” Луїс Енріке хотів би зберегти 29-річного футболіста у своїй команді, але керівництво клубу може розглянути можливість продажу гравця, інтерес до якого приписують китайському “Гуанчжоу Евергранд”, якщо надійде вигідна пропозиція, повідомляє ua-football.



За інформацією видання, “Барселона” хоче отримати за турецького хавбека не менше 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що на Турана також претендує “Шанхай Шеньхуа”, який пропонує гравцю трирічний контракт із заробітною платою 20 мільйонів євро в рік.