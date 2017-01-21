2017 01 21 12:45:32

Автошляхи Полтавської області знаходяться в проїжджому стані.

Протягом минулої доби для підтримання автошляхів області в проїжджому стані було залучено 12 одиниць техніки та 18 працівників ДП «Полтавський облавтодор».

За даними рятувальників, з метою надання допомоги людям у період понижених температур, органами місцевої влади на території області встановлено 113 пунктів обігріву. Протягом доби надано допомогу 20 особам. З початку роботи пунктів обігріву з 15.12.2016 року станом на 18.00 20.01.2017 року пункти обігріву відвідало 573 людям.

Загалом, підрозділами ДСНС протягом доби 20.01.2017 року надано допомогу 3 вантажним та 3 легковим автомобілям, в яких перебувало 6 людей.

З початку ускладнення погодних умов, починаючи з 14.11.2016 року вивільнено 17 автомобілів служби ЕМД, 7 пасажирських автобусів, 663 вантажних та 108 легкових автомобілів, в яких перебувала 1057 людей.