АвтоКрАЗ отримає майже 2 млрд грн підтримки у якості держзамовлень
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко на сьогоднішній колегії говорив про те, що цього року із державного бюджету АвтоКрАЗ додатково отримає майже 2 млрд грн у вигляді державних замовлень.
Напередодні очільник області був на нараді у Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо підтримки та розвитку машинобудування.
Серед учасників зустрічі — Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубіва, Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, керівництво Міноборони України, МВС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», представники Національного комітету з промислового розвитку, компаній з виробництва техніки. Зокрема, автомобілебудівного гіганта Полтавської області — ПАТ «АвтоКрАЗ».
— Мені дуже приємно, бо за останні декілька років — це перша зустріч такого високого рівня, де не просто обговорювалися проблеми машинобудівної галузі, а й практичні шляхи їх вирішення, — сказав Валерій Головко. — Тим паче, що Прем’єр-міністр відтепер особисто опікується розвитком машинобудування.
Глава Уряду під час зустрічі зауважив, що лобіюватиме інтереси українських виробників:
— Все те, що ми сьогодні закуповуємо як держава для розвитку нашої країни, має вироблятися в Україні, і забезпечувати українців робочими місцями. Якщо ми вимиваємо валюту з України, то підриваємо економічну стабільність та починаємо годувати економіки інших країн — це не мій шлях. Інвестуючи в нашу техніку, повертаємо в бюджет і реінвестуємо в якість життя людей.
Прем’єр зауважив, що в Україні є потреба у комунальній, військовій техніці, локомотивах та вагонах для «Укрзалізниці». Так, цього року на закупівлю технікиУкравтодором для прибирання магістральних доріг виділено 250 млн грн, а 600 млн грн передбачено на закупівлю пожежно-рятувальної техніки для ДСНС. Також, 500 млн грн заплановані для придбання сільськогосподарської техніки.
Ще одне джерело фінансування і підтримки вітчизняного машинобудування — місцеві бюджети і громади, котрі мають потребу у сучасній, зокрема, комунальній техніці.
— Тож цього року із державного бюджету АвтоКрАЗ додатково отримає майже 2 мільярди гривень у вигляді державних замовлень, — повідомив голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Це суттєва підтримка підприємства і машинобудівної галузі загалом.
Сьогодні на КрАЗі працює 4,5 тисячі робітників і ще майже 7 тисяч задіяні на підприємствах-постачальниках. Якщо ж рахувати й суміжні галузі, то це 100 тисяч українців.
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