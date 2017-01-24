2017 01 24 15:43:00

АвтоКрАЗ отримає майже 2 млрд грн підтримки у якості держзамовлень

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко на сьогоднішній колегії говорив про те, що цього року із державного бюджету АвтоКрАЗ додатково отримає майже 2 млрд грн у вигляді державних замовлень.

Напередодні очільник області був на нараді у Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо підтримки та розвитку машинобудування.

Серед учасників зустрічі — Перший віце-прем’єр-мін істр — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубіва, Віце-прем’єр-мін істр України Володимир Кістіон, керівництво Міноборони України, МВС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», представники Національного комітету з промислового розвитку, компаній з виробництва техніки. Зокрема, автомобілебудівн ого гіганта Полтавської області — ПАТ «АвтоКрАЗ».

— Мені дуже приємно, бо за останні декілька років — це перша зустріч такого високого рівня, де не просто обговорювалися проблеми машинобудівної галузі, а й практичні шляхи їх вирішення, — сказав Валерій Головко. — Тим паче, що Прем’єр-міністр відтепер особисто опікується розвитком машинобудування.

Глава Уряду під час зустрічі зауважив, що лобіюватиме інтереси українських виробників:

— Все те, що ми сьогодні закуповуємо як держава для розвитку нашої країни, має вироблятися в Україні, і забезпечувати українців робочими місцями. Якщо ми вимиваємо валюту з України, то підриваємо економічну стабільність та починаємо годувати економіки інших країн — це не мій шлях. Інвестуючи в нашу техніку, повертаємо в бюджет і реінвестуємо в якість життя людей.

Прем’єр зауважив, що в Україні є потреба у комунальній, військовій техніці, локомотивах та вагонах для «Укрзалізниці». Так, цього року на закупівлю технікиУкравтодором для прибирання магістральних доріг виділено 250 млн грн, а 600 млн грн передбачено на закупівлю пожежно-рятуваль ної техніки для ДСНС. Також, 500 млн грн заплановані для придбання сільськогосподар ської техніки.

Ще одне джерело фінансування і підтримки вітчизняного машинобудування — місцеві бюджети і громади, котрі мають потребу у сучасній, зокрема, комунальній техніці.

— Тож цього року із державного бюджету АвтоКрАЗ додатково отримає майже 2 мільярди гривень у вигляді державних замовлень, — повідомив голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Це суттєва підтримка підприємства і машинобудівної галузі загалом.

Сьогодні на КрАЗі працює 4,5 тисячі робітників і ще майже 7 тисяч задіяні на підприємствах-по стачальниках. Якщо ж рахувати й суміжні галузі, то це 100 тисяч українців.

Прес-служба Полтавської ОДА