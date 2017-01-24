2017 01 24 12:04:10

«АвтоКрАЗ» активно працював на нараді Уряду

Учора, 23 січня, відбулася нарада Уряду з питань підтримки виробництва спеціальної вантажної техніки в Україні, яку провів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Нардеп Костянтин Жеваго та генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк, разом із Першим віце-прем’єр-мін істром – Міністром економічного розвитку і торгівлі України С. Кубівим, Віце-прем’єр-мін істром України В. Кістіоном, керівництвом МО, МВС, ДСНС, “ДАК “Автомобільні дороги України” взяли активну участь у нарді.

В ході наради присутнім посадовцям була представлена презентація продукції єдиного вітчизняного виробника із повним технологічним циклом виробництва вантажних автомобілів – ПАТ «АвтоКрАЗ». Під час перегляду та обговорення презентації було зазначено, що у підприємства наразі є достатній кадровий, виробничій та технічний потенціал, аби забезпечити усі галузі економіки України сучасною технікою власного виробництва. При цьому інтегрувати у виробничій процес багато інших підприємств машинобудівної галузі країни, що завантажить роботою, збільшить відрахування до різних бюджетів, створить нові робочі місця. Було наголошено на тому, що сьогодні ПАТ «АвтоКрАЗ» «годує» понад 5000 працівників групи «КрАЗ» і ще багатотисячну громаду із понад 200 українських підприємств-пост ачальників сировини, матеріалів, комплектуючих.

Після перегляду, учасники наради обговорили також потреби держави в автотехніці, головні проблеми, що виникають під час її експлуатації, а також можливості збільшення виробництва необхідної техніки в Україні та її локалізації. «Нам треба створювати додану вартість і робочі місця в Україні. Виходячи з того, що держава має величезні потреби в техніці, я думаю, що наше машинобудування має не стояти осторонь цього процесу. Маємо надати серйозну підтримку машинобудуванню. Я не збираюся лобіювати конкретного виробника, я хочу лобіювати локалізацію. Все те, що ми сьогодні закуповуємо, як держава, для розвитку нашої країни, маємо закуповувати максимально те, що виробляється в Україні, і продукцію, що забезпечує українців робочими місцями», – наголосив Глава Уряду під час наради.

Він наголосив на необхідності змінити модель, коли Україна закуповує продукцію з-за кордону, а сама залишається сировинним придатком. В. Гройсман також зауважив, що у країні зокрема є потреба у комунальній, військовій техніці, локомотивах та вагонах для «Укрзалізниці».

За словами Прем’єра у 2017 році на закупівлю техніки Укравтодором для прибирання магістральних доріг виділено 250 млн., 600 млн. грн. передбачено на закупівлю пожежно-рятуваль ної техніки для ДСНС, ще 500 млн. грн. – заплановані для придбання сільськогосподар ської техніки.

«Для нас масштабно важливо, щоб ми зробили такий пул, яким ми можемо завантажувати наші підприємства. Для мене важлива локалізація», – зазначив він.

За результатами обговорення Прем’єр-міністр поставив завдання розробити технологічну карту щодо потреб державних структур у закупівлі техніки, потужностей виробників та з визначенням економічних вигід щодо економії Державного бюджету і створення нових робочих місць.

«Інвестуючи в нашу техніку, повертаємо в бюджет і реінвестуємо в якість життя людей, – наголосив В. Гройсман. – Моя позиція – державницька. Мені потрібно, щоб люди мали роботу, отримували заробітну плату, а економіка розвивалася».

ПАТ «АвтоКрАЗ» із надією дивиться у перспективне майбутнє і сподівається, що й візит В.Гройсмана на підприємство у грудні минулого року, і принципова позиція Уряду щодо розвитку машинобудівної галузі сприятиме розвитку машинобудування, підтримці вітчизняного виробника та економічному розвитку країни в цілому.