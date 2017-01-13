2017 01 13 12:29:37

Аудитори Полтавщини за 2016 забезпечили усунення фінансових порушень на понад 60 млн грн

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області протягом січня-грудня 2016 року забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 60,3 млн грн.

Органи місцевої влади та самоврядування, керівники установ і підприємств за підсумками контрольних заходів прийняли 129 управлінських рішень.

За матеріалами ревізій і перевірок правоохоронні органи розпочали 46 досудових розслідувань та вручили 12 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До суду пред’явлено 5 позовів щодо відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму понад 1,7 млн грн.

До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у 56-ти випадках застосовано зупинення операцій з бюджетними коштами, у 26-ти випадках призупинено бюджетні асигнування, 28 розпорядникам бюджетних коштів зменшено бюджетні асигнування.

За недотримання законодавства 399 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 155 – до дисциплінарної та матеріальної, 14 осіб звільнено з посад.

Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 114 млн грн.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області