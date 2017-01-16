2017 01 16 12:00:42

Асоціація об’єднаних громад закликала Парламент невідкладно розглянути закони, які прискорять процес створення спроможних громад

Асоціація об’єднаних територіальних громад звернулася до голови Верховної Ради України та народних депутатів щодо необхідності прийняття законів, які прискорять процес створення спроможних громад.

«Об’єднані територіальні громади найбільшою мірою зацікавлені у продовженні процесів децентралізації та в успішності реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Наш практичний досвід, наші перші досягнення та позитивні зміни у настроях людей в наших громадах однозначно свідчать на користь продовження й поглиблення цієї реформи, яка безумовно є базовою і визначальною для успіху усіх інших реформ в нашій державі», – йдеться у повідомленні. Повідомляють у прес-центрі ініціативи «Децентралізація влади».

У Асоціації переконані, що для успішного продовження реформи слід невідкладно ухвалити зміни до законодавства, які забезпечать можливість об’єднання в одну громаду населених пунктів із суміжних районів, а також дозволять приєднуватися до вже існуючих громад тим селам і селищам, які раніше вагалися, але вже встигли переконатися у перевагах об’єднання.

«Ми звертаємося до Вас, шановні народні депутати, з наполегливим проханням та з вимогою розблокувати подальший процес об’єднання громад: в першочерговому порядку включити до розкладу пленарних засідань на період з 17 по 20 січня 2017 року та ухвалити закони про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад (№ 4772 , друге читання) та щодо особливостей добровільного об’єднання громад, розташованих на територіях суміжних районів (№ 5520 ), а також ухвалити вкрай важливий закон про службу в органах місцевого самоврядування (№ 2489 , друге читання)», – зазначено у зверненні.

в Асоціації закликали народних обранців прислухатися до голосу об’єднаних громад, який є голосом нового, дієвого і спроможного українського місцевого самоврядування. «Тільки через реформування і розвиток громад ми всі разом зможемо забезпечити реформування і розвиток нашої держави», – йдеться у повідомленні.