2017 01 23 12:02:38

Армійська каша та теплий чай, – у Полтаві відбулася благодійна акція «Подаруй тепло ближньому» (ФОТО)

Вихідними біля Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді усі охочі полтавці та гості міста мали можливість скуштувати смачної армійської каші та випити гарячого чаю.

Благодійна акція “Подаруй тепло ближньому” відбулася в місті за ініціативи депутата Полтавської облради Руслана Рогова, Громадського Об’єднання Радикальних Змін, Центру допомоги учасникам АТО у Полтавській області, ГО «Європейська Україна», пише “Правда”.

За словами організаторів, акція мала на меті зблизити людей, подарувати тепло людям у холодні дні. Адже у нинішніх обставинах люди часто забувають про тих, хто поряд.

“Ідея акції виникла в мене тоді, коли я 7 січня разом з дружиною поїхав на мобільний пункт обігріву. Ми відвезли теплі речі, чай, печиво. Коли я поїхав туди вдруге, людей там було ще більше. Але на той час я планував поїздку до Авдіївки з волонтерами та моїми друзями, аби відвезти необхідні речі хлопцям на передову. Там у нас виникла ідея створення ГО «Полтавщина поряд». Як тільки ми повернулися з поїздки, організували акцію вже для полтавців”, – розповів Руслан Рогов.

Організатори зазначили, що люди повинні зрозуміти, що Україна – це єдина країна і війна йде не тільки на Сході, а й у нас тут.

“До мене звернувся Руслан Рогов, з яким ми разом їздили допомагати 72-й бригаді. Запропонував організувати акцію до Дня соборності. Особливість цієї акції в тому, що тут немає ніяких політичних лозунгів, ніяких економічних авансів. Просто люди, яким потрібно показати, що поряд є ті, хто готовий допомогти”, – зазначив керівник Центру допомоги учасникам АТО у Полтавській області Валерій Довженко.

Спробувати армійську кашу та випити гарячого чаю зібралося чимало людей. Годували усіх охочих. Організатори не збирали жодних коштів та не продавали сувенірів. Просто дарували ближнім тепло.

“У нас є декілька причин, чому ми приїхали підтримати акцію. По-перше, це допомога ближньому, тому що гаряча каша в такий мороз, тим більше така смачна, дарує тільки тепло. По-друге, сьогодні переддень свята – Дня Соборності, також в цей день ми поминаємо тих хлопців, які загинули за наше мирне небо. Їхавши сюди з Кременчука, скажу чесно, був трішки насторожений, не знав, як люди відреагують, чи повірять, що акція «просто так». Але коли підійшов до кухні, мені одразу самому захотілося цієї каші, я зрозумів, що все буде добре”, – розповів Кавунник Дмитро з м.Кременчук.

Цього дня близько 500 людей змогли безкоштовно пообідати на свіжому повітрі у центрі міста.