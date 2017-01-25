Антициклон зумовить значне похолодання в Україні, морози до -20
За прогнозами Українського гідрометцентру 26 січня в Україні очікується похолодання: температура вночі 12-17° морозу, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах до 20°, вдень 8-13° морозу; у південній частині вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.
Без істотних опадів, лише у східній частині вночі невеликий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, Миколаївщині та Одещині окремі пориви 15-20 м/с.
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