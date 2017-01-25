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Погода, Суспільство, Україна



2017 01 25 16:21:56

Антициклон зумовить значне похолодання в Україні, морози до -20

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За прогнозами Українського гідрометцентру 26 січня в Україні очікується похолодання: температура вночі 12-17° морозу, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах до 20°, вдень 8-13° морозу; у південній частині вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

Без істотних опадів, лише у східній частині вночі невеликий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, Миколаївщині та Одещині окремі пориви 15-20 м/с.

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