2017 01 25 16:21:56

Антициклон зумовить значне похолодання в Україні, морози до -20

За прогнозами Українського гідрометцентру 26 січня в Україні очікується похолодання: температура вночі 12-17° морозу, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах до 20°, вдень 8-13° морозу; у південній частині вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

Без істотних опадів, лише у східній частині вночі невеликий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.