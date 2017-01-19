АМУ очікує прийняття закону про службу в органах місцевого самоврядування як важливого кроку на шляху децентралізації (+інфографіка)

Сьогодні, 19 січня очікується розгляд Верховною Радою України проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№2489). Про це повідомляють у Полтавському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Законопроект передбачає такі основні положення:

поширення дії Закону як на осіб, які призначаються за конкурсом, так і на осіб, які обираються на посади;

регулювання всіх основних питань і не містить відсилань на Закон України «Про державну службу»;

підзаконні нормативно-право ві акти повинні видаватися відповідними радами;

державні органи не можуть здійснювати вирішальний вплив на діяльність органів місцевого самоврядування, визначати законність дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування може лише суд;

перехід значної частини кадрових повноважень від міського голови до керуючого справами виконавчого комітету, який призначається за конкурсом (крім колективів до 20 службовців);

посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування повинні встановлюватися на підставі рішення відповідної ради; законом визначаються лише мінімальні гарантії справедливої оплати праці (відносно мінімальної заробітної плати) та співвідношення між категоріями посад.

Асоціація міст України, яка брала активну участь у розробці цього законопроекту, доклала максимальних зусиль до забезпечення вра хування у проекті інтересів місцевого самоврядування та його автономного по відношенню до держави статусу. АМУ переконана, що прийняття законопроекту буде важливим кроком на шляху підтримки та прискорення децентралізації і реформи місцевого самоврядування в Україні, сприяти ме посиленню привабливості служби в органах місцевого самоврядування та підвищенню професіоналізму службовців.

Асоціація підтримує проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№2489) і сподівається на його найшвидше прийняття Верховною Радою України.

Зазначимо, що Представництво ЄС в Україні також висловило підтримку законопроекту №2489 та закликає депутатів Верховної Ради його ухвалити, що є необхідним для покращення чинного законодавства та передумовою успішного продовження реформи децентралізації і економічного розвитку України.

Довідка

Асоціація міст України брала активну участь у розробці та доопрацюванні проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№2489 від 30.03.2015) та послідовно відстоювала інтереси місцевого самоврядування та його автономний по відношенню до держави статус. Експерти АМУ працювали у відповідній робочій групі Комітету і брали активну участь при технічному доопрацюванні проекту. Завдяки народним депутат ам-членам МДО «За розвиток місцевого самоврядування» подавалися пропозиції до проекту Закону. Позиція АМУ була представлена на двох засіданнях підкомітету та на чотирьох засіданнях Комітету. За участі представників Асоціації розглядалися подані поправки і вироблялась остаточна узгоджена редакція проекту Закону. Питання прийняття закону про службу в органах місцевого самоврядування розглядалося також Правлінням АМУ (27 травня 2016 року, м.Київ) та обговорювалося на ХІІ Українському муніципальному форумі (23 червня 2016 року, м.Одеса).

Проект Закону рекомендований Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до прийняття у другому читанні та в цілому враховує позицію АМУ.