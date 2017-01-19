2017 01 19 07:15:08

Активісти з числа ВПО Полтавщини об’єднаються в мережу

Планування ефективних адвокаційних кампаній, налагодження співпраці з представниками влади, об’єднання в потужну мережу – це не повний перелік тем, що громадські активісти з числа внутрішньо переміщених осіб та експерти обговорювали під час тренінгу «Планування адвокаційних кампаній». Навчання пройшло 18 січня 2017 року в Полтавській Обласній Універсальній Науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського. Організувала захід Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ», а його учасниками стали представники з усієї Полтавщини.

«Сьогодні на часі обговорення можливості для мережування задля вирішення існуючих проблем внутрішньо переміщених осіб. Недосконале законодавство та слабка спроможність з боку влади стоїть на заваді вирішення проблем забезпечення житлом, працевлаштування та подальшої інтеграції ВПО», – говорить експерт проекту Олександр Чепур. Однак, за його словами причини проблем – не тільки неефективна влада, але ще й незнання переміщеними особами своїх прав та невміння впливати на виконання службових обов’язків з боку посадових осіб та депутатів різних рівнів.

Тому, протягом навчання учасників заохочували отримувати знання і розвинути свої навички щодо ефективних практик та підходів до розробки та впровадження кампаній адвокасі. В ході дискусій, роботи в мікро групах, та застосування арт –терапевтичних методів активісти з числа ВПО отримали інформацію про поняття адвокації та пов’язані з нею види діяльності.

Захід відвідав і експерт Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні Сергій Решетов, який розповів про його пріоритети та закликав активістів розробляти проекти і надсилати на розгляд Фонду.

Активістка з числа внутрішньо переміщених осіб Наталія Панкова, що мешкає зараз в місті Гадяч переконана, що тільки об’єднавши зусилля можливо досягти результатів адвокації. Тож, найближчим часом активісти планують розпочати процес створення мережі, яка об’єднає громадські організації, створені ВПО, групи самодопомоги, волонтерські ініціативи.

Захід проходив у рамках проекту «Адвокація та підвищення спроможності мережі ініціативних груп переміщених осіб в Полтавській області», що підтримується Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні.