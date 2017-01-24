2017 01 24 11:26:15

Акцизний податок – новації 2017

Головне управління ДФС у Полтавській області нагадує, що відповідно Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” внесено значні зміни стосовно оподаткування акцизним податком. Далі докладніше про них.

З 1 січня 2017 року підвищуються ставки акцизного податку:

на спирт – на 20 відсотків – та складе 126,96 грн за 1 літр;

на пиво – на 12 відсотків – 2,78 грн за 1 літр.

З 1 березня 2017 року підвищуються ставки акцизного податку на алкогольні напої, які маркуються марками акцизного податку – тобто міцністю вище 8,5 відсотки:

на горілку та лікеро-горілчані напої – на 20 відсотків – та складе 126,96 грн в розрахунку за 1 літр 100-відсоткового спирту;

на кріплені вина та вермути – на 12 відсотків – 8,02 грн за 1 літр напою;

на вина ігристі, вина газовані, шампанське – на 12 відсотків – 11,65грн за 1 літр напою.

Незмінною ставка акцизного податку залишилась тільки на вина виноградні натуральні.

Стрибок акцизів, безперечно, призведе до підвищення цін на алкогольну продукцію.

Так, пляшка горілки 0,5 літра з вмістом спирту 40 відсотків подорожчає нa 5 – 10 грн.

Зміни в податковому законодавстві торкнулись також тютюнових виробів, специфічна ставка на які з 1 січня п. р. зросла на 40 відсотків. Адвалорна ставка залишається на попередньому рівні – 12 відсотків.

Мінімальне податкове зобов’язання з акцизного податку за 1000 штук сигарет (як з фільтром, так і без фільтру) зросло на 40 відсотків та склало 596,05 грн.

Таким чином, в роздрібну ціну кожної пачки сигарет (20 шт.) входить акциз в розмірі щонайменше 11,92 грн (до 1 січня 2017 року – 8,52 грн, до 1 січня 2016 poкy – 6,08 грн).

Таким чином, пачка сигарет подорожчає щонайменше на 4 грн.

З 01.01.2017 року скасовується акцизний податок з роздрібного продажу пального – не оподатковується акцизним податком пальне, відпущене через АЗС/АГЗС (фізичний відпуск).

При цьому збільшуються ставки акцизного податку на пальне для виробників, імпортерів та осіб, що реалізують пальне (для останніх – при перевищенні обсягів реалізації над обсягами придбання):

для бензинів – на 25 відсотків, ставка акцизного податку складає 213,5 євpo зa 1000 літрів;

для дизельного пального встановлюється єдина ставка акцизу – 139,5 євро за 1000 літрів (до 1 січня п. р. – 95 євро або 125,5 євро за 1000 літрів в залежності від виду пального);

для скрапленого газу (пропан, бутан та інші гази – 52 євро за 1000 літрів).

З 1 січня 2017 року не застосовуються штрафи за неподання або несвоєчасне подання звіту про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами.

Звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів щомісячно до 10 числа повинні подавати суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю цією продукцією.

Новацією є встановлення з 1 січня 2017 року плати за ліцензію на оптову торгівлю пивом для його виробників у розмірі 30,0 тис. грн – якщо обсяги виробництва за рік не перевищують 3000 гектолітрів (300 тис. літрів). До 1 січня п. р. виробники пива сплачували 500,0 тис. грн за ліцензію на право оптової торгівлі своєю продукцією.

Невеликі обсяги виробництва звичайно декларують приватні броварні, що належать або орендуються підприємцями – фізичними особами. Зменшення податкового навантаження у зв’язку із зниженням плати за ліцензії буде сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, одним із видів діяльності якого є виробництво та торгівля пивом.

Головне управління ДФС у Полтавській області