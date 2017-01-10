2017 01 10 12:04:10

Акція «Школяр у музеї» триватиме у Полтаві до 20 січня

За ініціативи управління культури міськвиконкому, під час зимових шкільних канікул на пільговій основі учнів міста запрошують відвідати музеї Полтави! Акція «Школяр в музеї» триватиме по 20 січня 2017 року.

Акцію підтримали усі музейні установи комунальної сфери управління міста, а саме:Літературно-меморіальний музей І.П.Котляревського, Літературно-меморіальний музей Панаса Мирного, Літературно-меморіальний музей В.Г.Короленка, Художній музей (галерея мистецтв) ім. М.Ярошенка, ДІКЗ «Поле Полтавської битви». Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Протягом дії акції її учасникам – полтавським школярам, – надається пільгова знижка у розмірі 50% вартості квитка вхідної плати в музей. На період акції вищезазначені музеї працюватимуть без вихідних.