2017 01 17 15:22:42

Акції, конференції, круглі столи: на Полтавщині відзначають 500-річчя Реформації (ФОТО, ВІДЕО)

Цього року в Україні на державному рівні відзначають 500-річчя Реформації. Сьогодні у Полтавській ОДА на засіданні круглого столу обговорювали план заходів, приурочених цій ювілейній даті. У роботі взяв участь заступник голови — керівник апарату ОДА Микола Білокінь.

“Облдержадміністрація виконує розпорядження, вказівки та укази Президента щодо знаменної дати — 500-річчя Реформації. Безумовно, наша область не залишається осторонь цієї події. Ми вже спланували низку заходів, зокрема конференції, круглі столи, наради, зустрічі. Їх почали проводити ще з вересня минулого року. Сьогодні проводимо круглий стіл за участю представників релігійних організацій, зокрема протестантських. Нам потрібний конструктивний діалог”, – наголосив Микола Білокінь.

Святкування 500-річчя Реформації завершиться масштабним заходом 31-ого жовтня, розповів начальник управління культури Геннадій Фасій.

“2017-ий оголошено роком Реформації, згідно Указу Президента. Головне гасло — побудували світ, розбудуємо країну. На Полтавщині заходи розпочалися ще минулого року — відзначення католицького Різдва 25 грудня на Театральній площі у Полтаві, конференції, круглі столи. У березні відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція. Окрім того, представники протестантських організацій проведуть низку просвітницьких акцій. Масштабний та завершальний захід відбудеться 31 жовтня в усіх містах України”, – додав він.

“Ми вже напрацювали календарний план заходів, тож тепер будемо намагатися послідовно його втілювати. Цього року ми відзначаємо 500-річчя Реформації, яка докорінно змінила новітню історію. Реформація — це процес, який не обійшов стороною й українську землю, свідченням чого є віковий вклад Протестантських церков у розвиток культурної, наукової та духовної спадщини України”, – зазначив голова обласного організаційного комітету, заступник єпископа церкви християн віри євангельської у Полтавській області Михайло Роман.

Також під час роботи обговорили проект резолюції круглого столу “Відзначення у Полтавській області 500-річчя Реформації”. Учасники круглого столу переконані, що запропоновані заходи сприятимуть об’єднанню зусиль представників Протестантських церков, освітян, держслужбовців для розбудови держави на основі християнських цінностей.