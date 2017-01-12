2017 01 12 16:35:21

Аграрії обговорили перспективи органічного руху на Полтавщині

11 січня у Науковому центрі органічного землеробства ПП «Агроекологія» (село Михайлівка Полтавської області) відбулося робоче зібрання видатних аграріїв Полтавщини.

Захід ініціював Герой Соціалістичної Праці, Герой України, почесний академік Національної академії аграрних наук Семен Антонець.

На зустрічі були присутні перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, Герой України,Заслужений працівник сільського господарства України Тетяна Корост, депутат Полтавської облради, генеральний директор ТОВ «Агрофірма імені Довженка» Віктор Скочко, керівник департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов, керівник ГУ Держгеокадастру в Полтавській області Вадим Чувпило, ректори полтавських ВУЗів, представники інших агропромислових підприємств.

— Розвиток цієї галузі має значення не лише для України сьогодні, а й істотно вплине на якість життя багатьох майбутніх поколінь, – зазначив Андрій Пісоцький. – Потрібно розвивати перспективні напрямки бізнесу, і, бажано, щоб він був зареєстрований на території Полтавської області. Полтавщина не повинна бути сировинною базою, а мусить мати повний цикл переробки, щоб кожна додана гривня до собівартості продукції залишалася в бюджетах місцевих громад. Таким чином громади матимуть відповідний ресурс на розвиток інфраструктури, науки, освіти та культури.

Колеги-науковці обговорили перспективи розвитку галузі органічного землеробства, проблеми, з якими доводиться стикатися. Також почули думки інших та поділилися власними ідеями, щоб скоординувати подальшу роботу Громадської спілки «Полтавське товариство сільського господарства». Головним завданням на цей рік залишається об’єднання зусиль виробників і споживачів навколо поставленої мети – забезпечення людей якісними натуральними продуктами.

— У такий непростий час, – звернувся до колег Семен Антонець, – коли проблеми все більше охоплюють всі сфери нашого життя, важливо не втрачати совість і відповідальність за ті обов’язки, які взяв на себе. Це мій життєвий принцип.

На сьогодні його підприємство «Агроекологія» є лідером органічного виробництва на Полтавщині.

— Як змінити свідомість і відповідальність людей за своє здоров’я? – говорить Тетяна Корост. – Ми маємо сумні наслідки споживання шкідливих продуктів: хронічні захворювання, особливо у дітей, зниження репродуктивного здоров’я, онкологічні захворювання. Ми живемо в державі з таким природним потенціалом, який може забезпечити богатирське здоров’я кожному українцю.

Втім, маючи кожен власні пропозиції та ідеї для розвитку галузі, аграрії зійшлися у визначенні причин та перешкод розвитку. На думку фахівців, сьогодні не забезпечується повна продовольча безпека всім громадянам саме внаслідок безвідповідально ї державної політики впродовж тривалого часу. Особливо під загрозою опинилося харчування дітей у дошкільних і шкільних закладах, профтехучилищах, та вузах.

— Про органічну продукцію наші діти і не чули, – підкреслила Тетяна Корост. – Сьогодні вони не споживають навіть натуральної продукції. Тому, якщо ми об’єднаємо бажання і небайдужість батьків до здоров’я і розвиток дітей через здорове харчування, це буде перший крок для збереження майбутнього покоління.

Фахівці прогнозують подальше зростання попиту на органічні продукти. Окрім очевидної користі для здоров’я людей, збільшення замовлення виробникам дозволить зменшити застосування хімікатів в аграрній промисловості та поступово знизить шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Прес-служба Полтавської ОДА