2017 01 19 11:59:49

Адвокат системи БВПД Полтавщини домігся виправдувального вироку для клієнта

У рамках кримінального провадження адвокату Регіонального центру з надання БВПД Полтавщини Василю Мізіну було видано доручення для здійснення захисту за призначенням.

Адвокатом здійснювався захист клієнта, якого підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). В судовому засіданні за клопотанням сторони обвинувачення на обґрунтування вини клієнта у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, судом було залучено та досліджені письмові докази, допитано потерпілих, свідків та експертів.

Дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши наданні докази з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв’язку, суд дійшов висновку, що винуватість обвинуваченого не доведена. Ч. 12 ст. 290 КПК України встановлено, що якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази. Також судом було встановлено, що докази надані стороною обвинувачення є похідними та/або носять інформаційний характер і не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку.

Адвокат керуючись ч.1 ст. 17 КПК України, (особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили), ч.1 ст. 337 КПК України (судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта), ч. 3 ст. 373 (обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення) та п.2 ч. 1 ст. 373 КПК України (виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим) просив суд винести виправдувальний вирок стосовно свого клієнта.

Керуючись ст.369-377 КПК України, колегія суддів визнала клієнта невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 115 КК України та виправдала за недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення.