2017 01 17 10:21:24

Адвокат системи БПД захистив інтереси полтавки з інвалідністю

До Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у вересні 2016 року звернулася гр-ка В. – інвалід 1-ї групи, для надання їй правової допомоги, а саме: складення процесуальних документів та представництва її інтересів в суді стосовно усунення перешкод у здійсненні нею права володіння, користування та розпорядження своєю власністю.

Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокату Роману Череднику видано доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги. На підставі доручення адвокат ознайомився з матеріалами справи, клієнтці було надано юридичну консультацію, узгоджено з нею правову позицію. В ході виконання доручення адвокатом було з’ясовано, що гр. В. на підставі договору купівлі-продажу є власником ½ частки жилого будинку з часткою надвірних побудов, що знаходиться у м. Полтаві. Відповідач М. з 04.09.2014 року є зареєстрованим у цьому будинку, але ще з листопада 2014 року у ньому не проживає. Протягом двох років за адресою не з’являвся, житловим приміщенням взагалі не користувався, оплату комунальних послуг не здійснював, його особисте майно та предмети вжитку у будинку відсутні. Внаслідок цього гр. В. вимушена нести необґрунтовані додаткові витрати по оплаті комунальних послуг за зареєстрованого, в належному їй будинку, відповідача, який втратив право на користування житлом. Також внаслідок цього клієнтка була обмежена у здійснені свого права володіння, користування та розпоряджання будинком, зокрема, в можливості обміну, продажу чи здачі в оренду.

На підставі зібраної та проаналізованої інформації, з урахування положень Закону України «Про власність», Житлового кодексу України та ст.ст. 321, 391, 405 Цивільного кодексу України, адвокатом було складено та скеровано до суду позовну заяву про захист прав клієнта. Ухвалою суду було відкрито провадження та призначено дану справу до розгляду. Інтереси клієнтки-позивач а під час судового розгляду справи представляв адвокат системи БПД. Представником позивача суду було доведено, що дійсно відповідач на протязі тривалого часу не проживає й не користується житловим приміщенням, та перешкоджає пенсіонерці розпоряджатися своєю власністю, внаслідок чого позивачка несе необґрунтовані та непомірні для неї витрати на оплату комунальних послуг. Рішенням Київського районного суду м. Полтави цивільний позов клієнта задоволено, усунено перешкоди у здійсненні гр. В. права володіння, користування та розпорядження своєю власністю, та визнано відповідача М. таким, що втратив право користування житловим приміщенням.

Нагадуємо, реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел.: 56-02-88, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).