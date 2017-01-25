2017 01 25 12:09:03

Адреси будинків у Полтаві, де сьогодні знімають бурульки та снігові брили

Комунальні служби міста продовжують виконувати роботи зі зняття бурульок та снігових брил.

На сьогодні, 25 січня, заплановані роботи за наступними адресами:

• вул. Стрітенська, 44

• вул. Шевченка, 4, 11-А

• вул. Котляревського, 11, 16, 18

• вул. Лідова, 1.

Якщо ви виявили на дахах будівель бурульки, які несуть загрозу життю та здоров’ю громадян, повідомляйте про небезпеку за телефоном 15-80.