2017 01 17 15:02:37

Адреси будинків у Полтаві, де сьогодні зніматимуть бурульки

Як повідомляє Полтавська міська рада , сьогодні продовжаться роботи по зняттю бурульок та снігових «шапок» з дахів будинків.

17 січня, заплановані роботи за наступними адресами: вул. Соборності, 44; вул. Пушкіна, 1, 21, 40, 44, 52, 81; вул. Стрітенська, 40/21; вул. Зигіна, 28, 38; вул. Халтуріна, 7, 13.

Полтавців закликають уникати небезпечних ділянок зі скупченням снігових брил та бурульок на покрівлях будинків.

У разі виявлення на дахах будівель бурульок, які несуть загрозу життю та здоров’ю громадян, повідомляйте про небезпеку за телефоном 15-80.