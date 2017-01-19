MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 11:36:11

Адреси будинків у Кременчуці, де завтра відключать світло

sveta-net-kot

Як повідомляє Кременчуцька міська рада,  завтра з 06.00. до 18.00 годин будуть проводитися ремонтні роботи на ТП-206.

Електропостачання буде відсутнє за такими адресами:  вул. Хорольська 3-46; вул. Скалиста 9-35; вул. Підгірна 1-10; вул. Сумська 58-91; вул. Петра Калнишевського 4-12; пров. Жовтневий 15-30.
 

 

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,392 seconds.