8 січня у Полтаві пройде обласний фестиваль театралізованого вертепного дійства «Різдвяна Феєрія»
8 січня 2017 року Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавська Єпархія Української православної церкви Київського патріархату, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи щиро запрошують полтавців та гостей міста на Полтавський обласний фестиваль театралізованого вертепного дійства «Різдвяна Феєрія».
Фестиваль розпочнеться об 11.00 у Свято-Успенському кафедральному соборі святковим богослужінням та масовим виконанням святкових колядок, продовжитися урочистою ходою колядних гуртів до Театральної площі, де виступатимуть аматорські колективи, що свято бережуть і примножують національні традиції Українського народу.
Тож 8 січня з 11.00 запрошуємо полтавців долучитися до світлого свята Різдва Христового!
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