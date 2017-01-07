7 вулиць в с. Яківці 11січня залишаться без електроенергії
7 вулиць в с. Яківці 11січня з 8.00 залишаться без електроенергії
Світла не буде до 17.00 на вул. Молодіжна, 29-92; пров. Корзуна, 1-13; вул. Барикадна, 49-90; вул. Редутна, 1-37; вул. Скліфасовського, 1-12. Та до 16.30 на вул. вул. Барикадна, 29-45; пров. Грунтовий, 1-30.
В Полтавській філії міських електромереж ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” повідомили, світло відключать у зв’язку із проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання, направлених на поліпшення якості електропостачання, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у м.Полтава.
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