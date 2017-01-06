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Анонс, Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 13:32:33

6 січня у Полтаві відбудеться різдвяне театралізоване дійство

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Полтавців та гостей міста запрошують на різдвяне театралізоване дійство «Із колядками йдемо-добру звістку несемо».

Свято відбудеться 6 січня о 16:00 на Театральній площі міста.

Мітки:

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