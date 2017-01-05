2017 01 03 08:53:18

5 січня у “Галереї мистецтв” пройде вечір поезії та романсу

В рамках музейного проекту, присвяченого пам”яті Віри Холодної, 5 січня о 18:30 відбудеться вечір поезії та романсу. Повідомляють на Facebook сторінці “Галереї Мистецтв”.

В повідомленні також йдеться про те, що вже з 4 січня Галерея чекає на відвідувачів.