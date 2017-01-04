2017 01 04 16:46:59

Сьогодні у ЦНАПі Кременчука розпочали прийом документів на оформлення закордонних паспортів

Із сьогоднішнього дня у Центрі надання адміністративних послуг Кременчука розпочинають прийом заяв від громадян, які бажають оформити закордонний паспорт. Для цього ЦНАП має всю необхідну апаратуру, а також він підключений до єдиного державного реєстру наряду з Луцьким та Київським. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Керівник ЦНАПу Тетяна Печериця зазначає, що для того, щоб подати документи на оформлення закордонного паспорта, потрібно по телефону або через Інтернет записатися в електронну чергу, вибравши зручний для себе час, прийти з оригіналами документів: паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом, а коли переоформлення паспорта пов’язане зі зміною прізвища, необхідно принести і оригінал документу, що це підтверджує.

Термін виготовлення закордонного паспорту становить 20 робочих днів, терміновий паспорт оформляється за 7 робочих днів. Вартість звичайного закордонного паспорту становить 572 грн., термінового – 810 грн. Копії документів у ЦНАПі роблять безкоштовно, а послуги з оформлення паспорта можна оплатити у платіжному терміналі, який стоїть у приміщенні ЦНАПу.