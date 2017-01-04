2017 01 03 23:03:46

4 січня синоптики прогнозують сонячну погоду

Погода в Полтаві на 1 січня: сонячно, +1° Погода в Полтаві на 1 січня: сонячно, +1°

За прогнозами Українського Гідрометцентру 4 січня в Полтаві сонячно.

Увесь день небо буде ясним. Опадів не передбачають. Температура повітря коливатиметься від -1° до +1°. Вночі -4°- -6°. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

4 січня відзначають день Анастасії Путорозрішниці. До цієї святої звертались у молитвах для легкого протікання вагітності та пологів. Цього дня, з молитвою до святої, жінки вишивали рушник, який мав допомогти народити. У народі примітили, яким буде день на Анастасію, таким буде і жовтень. Наші пращури спостерігали за хмарами, якщо вони пливли проти вітру, то очікували снігопаду.