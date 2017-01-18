2017 01 18 16:38:36

37 спортсменів Кременчука отримуватимуть стипендії міської ради

Рішення про фінансову підтримку спортсменів, які мають значні досягнення в спорті, прославляють Кременчук на змаганнях різних рівнів, ухвалять на черговому засіданні сесії міської ради. На ці цілі в міському бюджеті передбачені кошти в сумі 528 тис. грн. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Рішення про фінансову підтримку спортсменів, які мають значні досягнення в спорті, прославляють Кременчук на змаганнях різних рівнів, ухвалять на черговому засіданні сесії міської ради. На ці цілі в міському бюджеті передбачені кошти в сумі 528 тис. грн. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Виплати розпочнуться з лютого та триватимуть по грудень 2017 року. Планується, що троє кременчужан – Сергій Ємельянов, Ольга Ляхова та Єлизавета Каланіна отримуватимуть по 5 тис. гривень, Каро Марандян – 3 тис. грн, 18 спортсменів – по 1 тис. грн, 15 осіб – 800 грн.