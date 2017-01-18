37 спортсменів Кременчука отримуватимуть стипендії міської ради
Рішення про фінансову підтримку спортсменів, які мають значні досягнення в спорті, прославляють Кременчук на змаганнях різних рівнів, ухвалять на черговому засіданні сесії міської ради. На ці цілі в міському бюджеті передбачені кошти в сумі 528 тис. грн. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Виплати розпочнуться з лютого та триватимуть по грудень 2017 року. Планується, що троє кременчужан – Сергій Ємельянов, Ольга Ляхова та Єлизавета Каланіна отримуватимуть по 5 тис. гривень, Каро Марандян – 3 тис. грн, 18 спортсменів – по 1 тис. грн, 15 осіб – 800 грн.
Цього року за ініціативи міського голови Віталія Малецького стипендіальний фонд міської ради, який спрямовується на фінансову підтримку видатних спортсменів, значно збільшився, також зросла підтримка кожного спортсмена окремо.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+