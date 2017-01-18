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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 01 18 16:38:36

37 спортсменів Кременчука отримуватимуть стипендії міської ради

6c801b9a31ef058133cf61daf607e057Рішення про фінансову підтримку спортсменів, які мають значні досягнення в спорті, прославляють Кременчук на змаганнях різних рівнів, ухвалять на черговому засіданні сесії міської ради. На ці цілі в міському бюджеті  передбачені кошти в сумі 528 тис. грн. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Виплати розпочнуться з лютого та триватимуть по грудень 2017 року. Планується, що  троє  кременчужан – Сергій Ємельянов, Ольга Ляхова та Єлизавета Каланіна отримуватимуть по 5 тис. гривень, Каро Марандян – 3 тис. грн, 18 спортсменів   – по 1 тис. грн, 15 осіб  – 800 грн.
Цього року за ініціативи міського голови Віталія Малецького стипендіальний фонд міської ради, який спрямовується на фінансову підтримку видатних спортсменів,  значно збільшився, також зросла підтримка кожного спортсмена окремо.

 

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