2017 01 21 12:00:19

Голова Полтавської обласної ради Олександр Бiленький підписав розпорядження про скликання пленарного засідання тринадцятої сесії сьомого скликання.

Так, перша сесія у новому 2017 році відбудеться 31 січня о 10.00.

Загалом, на порядок денний винесено 22 питання, серед яких «газові» питання, заснування нової премії, перейменування, в зв’язку з декомунізацією, сільських рад та звернення до Верховної Ради, Кабміну і Президенту.