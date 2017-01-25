25 січня серед кременчужан – учасників АТО пройде жеребкування земельних ділянок під будівництво гаражів
25 січня 2017 року серед учасників бойових дій відбудеться жеребкування на земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів в районі кооперативу «Лада – 2» на вулиці Володимира Великого. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
За інформацією управління земельних ресурсів виконкому Кременчуцької міської ради, в даному масиві може бути збудовано 244 гаражі. Станом на 19 січня 2017 року до управління на участь у даному жеребкуванні заяви надійшли від 478 учасників бойових дій у тому числі учасників АТО.
Кременчуцька міська рада звертає увагу тих громадян, які бажають взяти участь у жеребкуванні. 20 січня 2017 року визначено останнім днем прийому заяв на участь у жеребкуванні на земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів в районі кооперативу «Лада – 2», а 24 січня пройде звірка списків його учасників.
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