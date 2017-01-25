244 кременчужани-учасники бойових дій отримали земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів
Сьогодні відбулося жеребкування земельних ділянок на вулиці Володимира Великого, 86. Як зазначив заступник міського голови Дмитро Кравченко, дану земельну ділянку площею 10 тис. 875 квадратних метрів для подальшого виділення її учасникам бойових дій, у тому числі учасникам АТО під будівництво індивідуальних гаражів було зарезервовано в квітні 2016 року на сесії Кременчуцької міської ради.
Станом на 20 січня, останній день прийому заявок від такої категорії кременчужан, які забажали отримати земельну ділянку під будівництво індивідуального гаражу, до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надійшло 451 заявка.
Шляхом відкритого жеребкування в присутності членів комісії, учасників жеребкування, засобів масової інформації тощо земельні ділянки отримали 244 учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО.
Як зазначила керівник управління земельних ресурсів Ірина Безверха, всі графічні матеріали по ділянкам можна буде отримати після 13 лютого 2017 року через Центр надання адміністративних послуг (пл. Перемоги,2). Графічні матеріали слід отримувати особисто або вони віддаватимуться особі (члену родини), на яку оформлене відповідне доручення. Саме дорученням не обов’язково має бути нотаріально оформленим, підходить варіант, підписаний командиром військового підрозділу, де проходить службу учасник АТО.
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