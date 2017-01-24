2017 01 19 14:57:13

24 січня в Полтаві відбудеться презентація проекту з безкоштовного вивчення основ програмування

24 січня в Полтаві відбудеться презентація проекту з безкоштовного вивчення основ програмування Technology Nation від Фонду BrainBasket. Повідомляють на офіційній сторінці проекту в Facebook.

Про те, як зробити перший крок в IT, в чому переваги даного навчального курсу та що треба зробити, аби стати провідним IT-спеціалістом, розповість Андрій Петруня, керівник з комунікацій Фонду BrainBasket.

Презентація відбудеться у коворкінгу Grass Coworking за адресою вул. В’ячеслава Чорновола 12, ТЦ “Олімп”, 2 поверх о 18:00. Вхід вільний, реєстрація – обов’язкова за посиланням: https://goo.gl/forms/ c9UOKRvsH4Wy1O2Y2

Technology Nation – це всеукраїнський проект, який дозволяє всім охочим безкоштовно отримати комп`ютерну освіту світового рівня та вивчити основи найбільш затребуваних мов програмування. Це дає слухачам хороше підґрунтя для подальшого навчання та працевлаштування в IТ-сфері.

Навчання проходить у форматі blended learning (змішане навчання), що передбачає самостійну роботу з лекційним матеріалом, який викладений в онлайн, та аудиторну практику під керівництвом досвідчених менторів на базі бібліотек та партнерських локацій по всій Україні. Курс розроблено за програмами кращих технологічних університетів світу, участь в програмі не потребує попередніх технічних знань та навичок. Наразі проект проходить в 3 містах України й за півроку на програму було зараховано понад 1000 слухачів.

Дізнатися більше та зареєструватися на програму можна за посиланням – http://brainbasket.org/ technology-nation