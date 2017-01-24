2017 01 23 09:38:57

24 січня полтавців запрошують на тренінг “Як написати грантову заявку?”

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО», який реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, розпочинає низку тренінгів та семінарів з засад громадського лобіювання та адвокації.

Наступний тренінг «Як написати грантову заявку?» відбудеться 24.01.2017 року о 13-00 в приміщенні Інтеграційного центру для ВПО за адресою: м. Полтава, вул.. Шевченко, 13-А.

Проводять тренінг Радник Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко.

Запрошуються внутрішньо переміщені особи, представники органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, журналісти,

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/f orms/Us5DbWhvV8p rkTOp1

Проект здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.