24 січня полтавців запрошують на тренінг “Як написати грантову заявку?”
Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО», який реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, розпочинає низку тренінгів та семінарів з засад громадського лобіювання та адвокації.
Наступний тренінг «Як написати грантову заявку?» відбудеться 24.01.2017 року о 13-00 в приміщенні Інтеграційного центру для ВПО за адресою: м. Полтава, вул.. Шевченко, 13-А.
Проводять тренінг Радник Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко.
Запрошуються внутрішньо переміщені особи, представники органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, журналісти,
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