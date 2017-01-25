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Полтавщина, Спорт



2017 01 25 21:10:17

Півзахисник “Динамо Сергій Мякушко гратиме у  ФК “Ворскла”  

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Півзахисник “Динамо” Сергій Мякушко гратиме до кінця сезону в складі футбольного клубу “Ворскла

Про це повідомили в УНН.

“Таким чином, у Полтаві знову гратимуть динамівські форварди Сергій Мякушко і Дмитро Хльобас. Два роки тому хлопці разом на орендних засадах грали в Ужгороді за „Говерлу“. Поки що керівники клубу домовились із грандом українського футболу про піврічну оренду С. Мякушка. Якщо ж сторін буде все влаштовувати, то в подальшому можуть розглянути питання про подовження співпраці”, — йдеться в повідомленні.

 

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