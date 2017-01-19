2017 01 19 19:14:59

Волейбольна команда Полтавщини розпочне ігровий 2017-й рік Головна волейбольна команда Полтавщини розпочне ігровий 2017-й рік

20-21 січня у Вінниці відбудуться два матчі Суперліги чемпіонату України з волейболу. Місцева «Вінниця» прийме ВК «Фаворит» з Лубен. Перший матч відбудеться 20 січня і почнеться о 16:00. Друга гра відбудеться 21 січня. Початок об 11:00. Вхід для вболівальників вільний, повідомляє «Полтавщина Спорт».