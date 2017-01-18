2017 01 18 09:35:18

Доба в АТО: російсько-окупаційні війска 61 раз обстріляли позиції ЗСУ

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.



На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Валуйське, Станицю Луганську, Попасну. По Валуйському вогонь вів і снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках.

Загалом за минулу добу зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.