2017 01 16 11:22:41
18 січня о 12:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” (вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться прес-конференція “Результати роботи системи БПД у Полтавській області у 2016 році та напрями розвитку і удосконалення діяльності системи у 2017 році”.
Спікери:
Черчатий Олександр Іванович – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Бубир Людмила Григорівна – директор ІІ Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Рибас Ігор Володимирович – директор І Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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