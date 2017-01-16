2017 01 16 11:22:41

18 січня о 12:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” (вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться прес-конференція “Результати роботи системи БПД у Полтавській області у 2016 році та напрями розвитку і удосконалення діяльності системи у 2017 році”.

Спікери:

Черчатий Олександр Іванович – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області

Бубир Людмила Григорівна – директор ІІ Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Рибас Ігор Володимирович – директор І Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги