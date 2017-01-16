2017 01 16 11:19:23

ФСБ наказало керівництву “ДНР” та “ЛНР” готувати провокації для дискредитації України

Окупанти планують здійснити “спецоперації” під виглядом розвідників Міноборони України та СБУ

Так звані “МДБ ДНР” та “МДБ ЛНР” отримали вказівку з Росії про проведення спецоперацій для з метою дискредитувати українських силовиків. Про це повідомив керівник групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook.

“Одночасно “МДБ ДНР” і “МДБ ЛНР” отримали вказівки від керівництва ФСБ РФ про підготовку силових спецоперацій з метою дискредитації українських спецслужб, які нібито використовують терористичні методи”, – зазначив він.

Зокрема, з боку ФСБ РФ дано вказівку розробити детальні плани проведення спецоперацій на території “ДНР” і “ЛНР” під виглядом ДРГ СБУ і Головного управління розвідки України з підриву цивільних об’єктів в тилу, диверсій на транспорті, ліквідації окремих, заздалегідь визначених “представників місцевої влади”.

“Розробку планів цих спецоперацій наказано проводити в умовах суворої секретності, з одночасним плануванням їх масштабного висвітлення в ЗМІ. Приведення планів та спецоперацій в дію повинно здійснюватися виключно за сигналом з Москви”, – зауважили в ІС.

Як пише 5.ua, раніше у штабі АТО заявили, що окупанти навмисне цілять по населених пунктах, аби звинуватити українських бійців в обстрілах мирного населення.