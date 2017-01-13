2017 01 13 13:51:53

Кіберполіція попереджає про вірус, який краде банківські дані українців

Департаменту кіберполіції Фахівцямивиявлено новий шкідливий банківський троян, який спрямований на користувачів мобільних телефонів під керуванням операційної системи Android.

Троян поширюється, маскуючись під різні популярні додатки, наприклад, «ВКонтакте», «ДругВокруг», «Однокласники», Pokemon GO, Telegram, або Subway Surf. Мова йде про їх копії, які поширюються через неофіційні каталоги. В даному випадку впроваджений в легітимний додаток, код розшифровує файл, доданий зловмисниками в ресурси програми, і запускає його.

Зазначається, що поширюється цей вірус на території України, Білорусі та інших країн СНД.

“Варто зазначити, що цей троян швидко поширюється і зараз кількість інфікованих пристроїв нараховує більш 500 тис. і за словами фахівців з кожним днем їх кількість збільшується приблизно на 30-40 тис.”,

– повідомила кіберполіція.