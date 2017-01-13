2017 01 13 08:18:53

Російсько-окупаційні війська 78 раз обстріляли позиці ЗСУ, поранено трьох військових

На Маріупольському напрямку Російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з мінометів в районі Водяного та Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці– снайпер.

На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії – Калиново- Папасну та Новозванівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.

Загалом відбулося 78 обстрілів. Троє наших військових поранено. про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

