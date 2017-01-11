2017 01 11 09:29:08

Доба в АТО: 49 обстрілів, ЗСУ відбили напад бойовиків

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. З стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.



На Луганському напряку – по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

Загалом відбулося 49 обстрілів. Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув.