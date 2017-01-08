2017 01 08 22:19:31

У Полтаві відбувся обласний фестиваль вертепів Різдвяна феєрія-2017.

Вже традиційно фестиваль розпочали у Свято-Успенському кафедральному соборі привітанням Архієпископа Полтавського і Кременчуцького УПЦ КП Федора та загальною колядою.

Потім учасники пройшли ходою від храму до Полтавського обласного українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя, де розпочалися виступи вертепів. Погода цього року видалась як на замовлення: сніжно і не холодно, – справжня різдвяна і глядачів було значно більше, ніж торік.

Більше десяти колективів з різних куточків Полтавщини виконували відомі колядки, щедрівки, розігрували різдвяні сценки за традиційними та оригінальними сценаріями. Організаторами свята виступили Полтавський батальйон небайдужих, обласне управління культури, Полтавська єпархія УПЦ КП. Під час фестивалю працював невеличкий благодійний ярмарок.

На сцену запросили дітей, які спостерігали за дійством і надала їм можливість розказати віршики чи заспівати колядку, пише “Полтавщина туристична”.