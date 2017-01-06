2017 01 06 12:35:55

“Обласна рада розпочинає реалізацію комплексних проектів міжмуніципального співробітництва”, – голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад – універсальний механізм, один з найуспішніших в Україні, який успішно функціонує на Полтавщині з 2010 року, і дозволяє швидко та якісно вирішити актуальні проблеми на місцях. За шість років переможцями конкурсу стали більше 250 проектів, співфінансування обласного бюджету становило більше 23 млн грн.

На наступний рік бюджет конкурс за консолідованою позицією депутатського корпусу був збільшений на 10 млн грн та особлива увага буде приділена проектам міжмуніципального співробітництва.

“Перед оголошенням конкурсу на 2017 рік, підводимо підсумки минулорічних років та вперше проводимо виїзний моніторинг реалізації проектів обласного конкурсу. Лідерами з кількості поданих проектів є Чорнухинський (28 проектів), Лохвицький (30 проектів) та Козельщинський райони (25 проектів). За підсумками моніторингу створимо базу кращих практик проектів та передамо нашим іноземним партнерам для відео підтвердження того позитивного проектного досвіду, який Полтавщина має”, – зазначив голова обласної ради Олександр Біленький.

“Проведений моніторинг проектів у Чорнухинському районі продемонстрував надзвичайну зацікавленість сільських голів та активу району брати участь у проектній діяльності. За шість років існування конкурсу в районі вдалося і провести енергозберігаючі заходи в закладах соціальної сфери, і спільними зусиллями трьох сільських рад відремонтувати дорогу місцевого значення Лісова Слобідка-Городище, а також створити унікальну експозицію в літературно-меморіальному музеї Г.С.Сковороди, якою пишається Чорнухинщина. Є велике бажання працювати далі і реалізовувати нові важливі проекти”, – наголосив депутат обласної ради Василь Стасовський.

“Дякуємо обласній раді за увагу до нашої роботи. Це вперше, коли результати проектів маємо змогу показати не просто “на папері” чи фотографіях. Усі сільські голови готувалися та раді були показати свою проектну роботу. Ми відвідали 5 сел, де сільські голови Людмила Можчіль, Олексій Солодкий, Анатолій Басенко, Юрій Козленко, Анатолій Колот, а також голова Чорнухинської селищної ради Олександр Василенко продемонстрували реалізовані проекти та виявили велике бажання працювати далі над новими проектами”, – подякувала голова Чорнухинської районної ради Надія Кривчун.