Сьогодні не можна в’язати, бити тварин та ходити по будинку босоніж
4 січня православний світ відзначає День Святої Анастасії. Анастасія вважається покровителькою всіх породіль, а тому, їй молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах. У народі Анастасію часто називали “постниця”, оскільки її день, 4 січня, передував Різдвяному посту. Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія протегує невинно засудженим людям.
Також, у цей день дивилися на погоду і говорили про те, яким буде жовтень місяць. Існувало й безліч прикмет, за якими судили про врожай. Народженим в День Святої Анастасії, варто було носити талісман з яшмою, оскільки вважалося, що це допоможе вберегтися від злих сил.
Народні прикмети на 4 січня:
У цей день суворо заборонялося бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.
Дівчатам не слід проколювати вуха в День Святої Анастасії, оскільки прикмети говорять, що проколи в цьому випадку довго не заживуть.
Не можна 4 січня ходити по будинку босоніж, тому що в іншому випадку близька людина може сісти у в’язницю.
У цей день не можна в’язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.
Вважається, що 4 січня сняться погані сни, які пророкують біду. Добре, якщо в цей день людині нічого не приснилося.
Погода на День Анастасії, 4 січня, віщує погоду в жовтні.
Якщо жінка народжує дитину в День Анастасії, то це, за прикметами, віщує удачу. Пологи будуть легкими, а сама дитина з’явиться на світ міцним і здоровим. Щоб дитина швидше народився, розв’язували всі вузли на одязі, розплітали коси.
4 січня вагітних жінок годували кашею, щоб запобігти викидень.
У День Анастасії майбутнім матерям заборонялося шити.
Багато бурульок на даху будинку 4 січня віщує урожайний рік.
Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру – чекай снігопадів у найближчі дні.
Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Крім цього, така прикмета віщує посуху влітку.
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