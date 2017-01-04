Сьогодні не можна в’язати, бити тварин та ходити по будинку босоніж

4 січня православний світ відзначає День Святої Анастасії. Анастасія вважається покровителькою всіх породіль, а тому, їй молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах. У народі Анастасію часто називали “постниця”, оскільки її день, 4 січня, передував Різдвяному посту. Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія протегує невинно засудженим людям.

4 січня православний світ відзначає День Святої Анастасії. Анастасія вважається покровителькою всіх породіль, а тому, їй молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах. У народі Анастасію часто називали “постниця”, оскільки її день, 4 січня, передував Різдвяному посту. Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія протегує невинно засудженим людям.

Також, у цей день дивилися на погоду і говорили про те, яким буде жовтень місяць. Існувало й безліч прикмет, за якими судили про врожай. Народженим в День Святої Анастасії, варто було носити талісман з яшмою, оскільки вважалося, що це допоможе вберегтися від злих сил.

Народні прикмети на 4 січня:

У цей день суворо заборонялося бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.

Дівчатам не слід проколювати вуха в День Святої Анастасії, оскільки прикмети говорять, що проколи в цьому випадку довго не заживуть.

Не можна 4 січня ходити по будинку босоніж, тому що в іншому випадку близька людина може сісти у в’язницю.

У цей день не можна в’язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.

Вважається, що 4 січня сняться погані сни, які пророкують біду. Добре, якщо в цей день людині нічого не приснилося.

Погода на День Анастасії, 4 січня, віщує погоду в жовтні.

Якщо жінка народжує дитину в День Анастасії, то це, за прикметами, віщує удачу. Пологи будуть легкими, а сама дитина з’явиться на світ міцним і здоровим. Щоб дитина швидше народився, розв’язували всі вузли на одязі, розплітали коси.

4 січня вагітних жінок годували кашею, щоб запобігти викидень.

У День Анастасії майбутнім матерям заборонялося шити.

Багато бурульок на даху будинку 4 січня віщує урожайний рік.

Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру – чекай снігопадів у найближчі дні.