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Медицина, Суспільство, Україна



2017 01 04 18:19:06

Перед різдвяними морозами МОЗ попереджає як вберегтися від обмороження

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З 6 січня на Полтавщині очікується значне похолодання: до -26 градусів. Міністерство охорони здоров’я повідомило, як виявити у себе ознаки обмороження, та яких рекомендацій необхідно дотримуватись у випадку виявлення таких ознак.

Обмороження можна розпізнати за такою низкою ознак: білий або сірувато-жовтий колір ділянки шкіри; часткова або повна втрата чутливості; незвичне відчуття шкіри. У такому випадку необхідно відразу звернутися за медичною допомогою.

Якщо ж з певних причин це неможливо, МОЗ пропонує 6 дієвих рекомендацій:

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