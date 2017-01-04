2017 01 04 18:19:06

Перед різдвяними морозами МОЗ попереджає як вберегтися від обмороження

З 6 січня на Полтавщині очікується значне похолодання: до -26 градусів. Міністерство охорони здоров’я повідомило, як виявити у себе ознаки обмороження, та яких рекомендацій необхідно дотримуватись у випадку виявлення таких ознак.

Обмороження можна розпізнати за такою низкою ознак: білий або сірувато-жовтий колір ділянки шкіри; часткова або повна втрата чутливості; незвичне відчуття шкіри. У такому випадку необхідно відразу звернутися за медичною допомогою.



Якщо ж з певних причин це неможливо, МОЗ пропонує 6 дієвих рекомендацій:

