2017 01 04 10:23:37

У 2017 розлучення коштуватиме не 551, а 640 гривень – нові ставки судового збору

З 1 січня 2017 до суду стане звертатися дорожче, ніж у 2016. Наприклад, якщо у 2016 році, щоб подати позов про розірвання шлюбу потрібно було сплатити судовий збір до бюджету в розмірі 551 грн. 20 коп., то у 2017 ця сума складатиме 640 грн. 00 коп. У 2016 році при подачі адміністративного позову до органу влади звичайній людині (не підприємцю) за кожну вказану в позові вимогу доводилося сплачувати 551 грн. 20 коп. судового збору, а у 2017 ця сума складатиме як і в справах про розлучення – 640 грн. 00 коп.

Таке здорожчання пов’язане з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” в редакції, яка чинна до 31.12.2016 р. передбачається, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Сума збору вираховується у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Оскільки Державний бюджет на 2017 рік передбачає зростання мінімальної заробітної плати до 3200 грн., то народні депутати іншим законом змінили підходи до визначення розміру судового збору, який сплачується при подачі заяви, або позову до суду.

З нового року, судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі”. Тобто, якщо раніше за основу брався розмір мінімальної заробітної плати, то тепер за основу розрахунків буде братися розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто, якщо раніше за основу брався розмір мінімальної заробітної плати, то тепер за основу розрахунків буде братися розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Отже, оскільки ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачає встановлення станом на 1 січня 2017 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 1600 грн., то саме і від цієї суми буде розраховуватися розмір судового збору, а не від 3200 грн.

Ставки судового збору, що встановлюються з 1.01.17.

позовна заява майнового характеру, яка подана: юридичною особою – 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; фізичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

позовна заява немайнового характеру, яка подана: юридичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб; фізичною особою – 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

позовна заява про розірвання шлюбу – 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

позовна заява про поділ майна при розірванні шлюбу – 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

заява про видачу судового наказу; заява у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заява про перегляд заочного рішення; заява про скасування рішення третейського суду; заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заява про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заява про роз’яснення судового рішення, які подано: юридичною особою або фізичною особою – підприємцем – 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; фізичною особою – 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

позовна заява про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: позовної заяви немайнового характеру – 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; позовної заяви про відшкодування моральної шкоди – 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

апеляційна і касаційна скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду: юридичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб; фізичною особою – 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За подання до господарського суду:

позовної заяви майнового характеру – 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

позовної заяви немайнового характеру – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення – 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство – 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

заяви про порушення справи про банкрутство – 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною – 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

За подання до адміністративного суду:



адміністративного позову майнового характеру, який подано: суб’єктом владних повноважень, юридичною особою – 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; фізичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

адмінпозову немайнового характеру, який подано: суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб; фізичною особою – 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення – 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, змінюються ставки збору за видачу судами документів:

за повторну видачу копії судового рішення – 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу

з а видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

за роздрукування технічного запису судового засідання – 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш тексту на папері формату А4;

за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень” – 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії;

за виготовлення копій документів, долучених до справи – 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії.

У разі ж ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення судовий збір становитиме 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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