“22” за побратимів: Петро Ворона закликав депутатів Полтавської облради долучитись до флешмобу #22pushupchallenge
Депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона долучився до флешмобу #22pushupchallenge, зробивши 22 віджимання від підлоги.
“22” за побратимів !!! З 79 окремої десантно – штурмової бригади був ініційований флешмоб на підтримку ветеранів АТО. Приєднуюсь до нього і висловлюю щире захоплення і повагу бійцям – украінським патріотам, що нині на сході в російсько-українській війні боронять нашу волю і державу, дають відсіч російським зайдам”, – написав Петро Ворона на своїй сторінці у Фейсбук.
Петро Ворона передав естафету по флешмобу “22 за ветеранів АТО” депутатському корпусу Полтавської обласної ради.
Флешмоб розпочали в Україні аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром.
Естафета прийшла із США, з‘ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. І саме через це, аби привернути увагу суспільства запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів.
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