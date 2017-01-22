2017 01 25 15:15:17

“22” за побратимів: Петро Ворона закликав депутатів Полтавської облради долучитись до флешмобу #22pushupchallenge

Депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона долучився до флешмобу #22pushupchallenge, зробивши 22 віджимання від підлоги.

“22” за побратимів !!! З 79 окремої десантно – штурмової бригади був ініційований флешмоб на підтримку ветеранів АТО. Приєднуюсь до нього і висловлюю щире захоплення і повагу бійцям – украінським патріотам, що нині на сході в російсько-українській війні боронять нашу волю і державу, дають відсіч російським зайдам”, – написав Петро Ворона на своїй сторінці у Фейсбук.

Петро Ворона передав естафету по флешмобу “22 за ветеранів АТО” депутатському корпусу Полтавської обласної ради.

Флешмоб розпочали в Україні аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром.

Естафета прийшла із США, з‘ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. І саме через це, аби привернути увагу суспільства запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів.