2017 01 20 09:15:06

21 січня у Полтаві проведуть благодійну акцію “Поділись теплом з ближнім”

21 січня у Полтаві з 12 до 15 години проведуть благодійну акцію “Поділись теплом з ближнім”. Захід відбудеться на площі біля ОЦЕВУМу. 21 січня у Полтаві з 12 до 15 години проведуть благодійну акцію “Поділись теплом з ближнім”. Захід відбудеться на площі біля ОЦЕВУМу.

По це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов.

“Усі охочі матимуть можливість скуштувати смачної армійської каші та випити гарячого чаю”, – написав він.

“За ініціативи депутата Полтавської обласної ради, лідера фракції “Радикальної партії Олега Ляшка” Руслана Рогова та за підтримки ГО “Радикальних змін”в особі голови Леоніда Семикіна, Центру допомоги учасникам АТО в особі керівника Валерія Довженка, ГО “Європейська Україна” в особі Сергія Глоби, відбудеться благодійна акція “Поділись теплом з ближнім”. Захід проходитиме 21 січня з 12 до 15 години на площі біля ОЦЕВУМу. Усі охочі матимуть можливість скуштувати смачної армійської каші та випити гарячого чаю”, – йдеться у повідомленні.