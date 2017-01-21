21 січня у Полтаві проведуть благодійну акцію “Поділись теплом з ближнім”
21 січня у Полтаві з 12 до 15 години проведуть благодійну акцію “Поділись теплом з ближнім”. Захід відбудеться на площі біля ОЦЕВУМу.
По це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов.
“Усі охочі матимуть можливість скуштувати смачної армійської каші та випити гарячого чаю”, – написав він.
“За ініціативи депутата Полтавської обласної ради, лідера фракції “Радикальної партії Олега Ляшка” Руслана Рогова та за підтримки ГО “Радикальних змін”в особі голови Леоніда Семикіна, Центру допомоги учасникам АТО в особі керівника Валерія Довженка, ГО “Європейська Україна” в особі Сергія Глоби, відбудеться благодійна акція “Поділись теплом з ближнім”. Захід проходитиме 21 січня з 12 до 15 години на площі біля ОЦЕВУМу. Усі охочі матимуть можливість скуштувати смачної армійської каші та випити гарячого чаю”, – йдеться у повідомленні.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+